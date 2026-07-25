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Pelo menos 35 mortos em colisão entre dois ônibus na Síria

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Repórter
25/07/2026 09:39

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Pelo menos 35 pessoas morreram neste sábado (25) na Síria, quando dois ônibus colidiram em uma estrada que atravessa uma área desértica no centro do país, informou a agência de notícias oficial Sana, citando fontes médicas. 

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O acidente ocorreu perto de Palmira, na estrada que liga Damasco a Deir Ezzor. 

Um dos ônibus transportava forças de segurança e o outro, civis, informou o Ministério do Interior sírio. 

A Sana também informou que a colisão deixou 30 pessoas feridas.

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bur-lk-lg/vl/erl/pc/aa

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