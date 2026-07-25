Pelo menos 35 mortos em colisão entre dois ônibus na Síria

Pelo menos 35 pessoas morreram neste sábado (25) na Síria, quando dois ônibus colidiram em uma estrada que atravessa uma área desértica no centro do país, informou a agência de notícias oficial Sana, citando fontes médicas.

O acidente ocorreu perto de Palmira, na estrada que liga Damasco a Deir Ezzor.

Um dos ônibus transportava forças de segurança e o outro, civis, informou o Ministério do Interior sírio.

A Sana também informou que a colisão deixou 30 pessoas feridas.

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