Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Oito mortos em ataque ucraniano a cidade ocupada pela Rússia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/07/2026 08:27

compartilhe

SIGA

Um ataque ucraniano a uma cidade ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia deixou oito mortos, incluindo duas crianças, informou neste sábado (25) o governador nomeado pelo Kremlin para a parte da região de Zaporizhzhia controlada por Moscou. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As autoridades de ocupação declararam que o ataque atingiu uma cidade costeira no Mar de Azov. 

Yevgeny Balitsky disse que "acampamentos turísticos" na cidade de Kyrylivka foram atingidos durante a noite. "Há vítimas fatais: oito pessoas, incluindo duas crianças", acrescentou.

Ele afirmou ainda que outras 14 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas e que as operações de resgate estavam em andamento. 

O governador acusou a Ucrânia de atacar "deliberadamente" a população civil. 

A cidade caiu sob o controle das forças russas durante os primeiros dias de sua ofensiva de 2022. 

Nos últimos meses, houve um aumento no número de vítimas civis na guerra entre Rússia e Ucrânia, à medida que ambos os lados intensificam seus ataques.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/sbk/hgs/erl/aa

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay