Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fabricantes de chips sul-coreanos assinam acordo de US$ 950 bi com empresas dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/07/2026 08:27

compartilhe

SIGA

As gigantes sul-coreanas de chips de memória Samsung Electronics e SK Hynix abastecerão empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo a Nvidia, em negócios no valor de US$ 950 bilhões (R$ 4,8 trilhões), disse um conselheiro presidencial neste sábado (25). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O anúncio ocorreu durante a visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, a San Francisco para negociações com os chefes das principais empresas de tecnologia americanas, incluindo OpenAI, Nvidia, Anthropic e Broadcom. 

Os dois gigantes de chips sul-coreanos e as empresas de tecnologia americanas concordaram em "buscar cooperação" no setor, disse Kim Yong-beom, chefe de gabinete presidencial para política, que acompanhou Lee, a repórteres em San Francisco. 

A Coreia do Sul é o lar dos fabricantes Samsung Electronics e SK Hynix, cujos chips de memória avançados são essenciais para a indústria de inteligência artificial em rápida evolução e alimentaram o otimismo sobre as perspectivas econômicas do país. 

O anúncio inclui o acordo de cooperação planejado de cinco anos da SK Hynix para fornecer US$ 750 bilhões em chips de memória para empresas como a Nvidia, disse Kim.

Inclui também um memorando de entendimento no valor de US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) entre a Samsung Electronics e a Broadcom, abrangendo o fornecimento de chips de memória avançados e serviços de fundição para a produção de chips de IA ao longo dos próximos cinco anos, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cdl/djw/pbt/hgs/erl/aa

Tópicos relacionados:

coreiadosul eua ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay