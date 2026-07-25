Fabricantes de chips sul-coreanos assinam acordo de US$ 950 bi com empresas dos EUA

As gigantes sul-coreanas de chips de memória Samsung Electronics e SK Hynix abastecerão empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo a Nvidia, em negócios no valor de US$ 950 bilhões (R$ 4,8 trilhões), disse um conselheiro presidencial neste sábado (25).

O anúncio ocorreu durante a visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, a San Francisco para negociações com os chefes das principais empresas de tecnologia americanas, incluindo OpenAI, Nvidia, Anthropic e Broadcom.

Os dois gigantes de chips sul-coreanos e as empresas de tecnologia americanas concordaram em "buscar cooperação" no setor, disse Kim Yong-beom, chefe de gabinete presidencial para política, que acompanhou Lee, a repórteres em San Francisco.

A Coreia do Sul é o lar dos fabricantes Samsung Electronics e SK Hynix, cujos chips de memória avançados são essenciais para a indústria de inteligência artificial em rápida evolução e alimentaram o otimismo sobre as perspectivas econômicas do país.

O anúncio inclui o acordo de cooperação planejado de cinco anos da SK Hynix para fornecer US$ 750 bilhões em chips de memória para empresas como a Nvidia, disse Kim.

Inclui também um memorando de entendimento no valor de US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) entre a Samsung Electronics e a Broadcom, abrangendo o fornecimento de chips de memória avançados e serviços de fundição para a produção de chips de IA ao longo dos próximos cinco anos, acrescentou.

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