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Partidários de Maduro queimam bandeira dos EUA em protesto em Caracas

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AFP
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Repórter
24/07/2026 22:43

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Uma centena de apoiadores de Nicolás Maduro queimou, nesta sexta-feira (24), as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel na Praça Simón Bolívar, no centro de Caracas, gritando palavras de ordem contra os Estados Unidos, país que capturou o ex-presidente, observou um fotógrafo da AFP.

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Os manifestantes também pisotearam fotos do presidente americano, Donald Trump, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enquanto entoavam “gringos, go home” ou “isto não é ajuda, é uma ocupação”, em referência ao apoio de Washington após o duplo terremoto de 24 de junho.

Desde a captura de Maduro, os Estados Unidos se fazem onipresentes na Venezuela. Trump se gaba de controlar o país e sua presidente interina, Delcy Rodríguez.

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str-pgf/lp/cr/ic

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