EUA diz que atingiu navio que tentou furar bloqueio aos portos iranianos

O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira (24) que atirou contra um petroleiro e o deixou fora de operação quando o navio tentava fugir do bloqueio americano aos portos iranianos.

“Inutilizamos o navio-tanque depois que a tripulação tentou romper o bloqueio pelo menos quatro vezes antes”, declarou à AFP o capitão da Marinha Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos.

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