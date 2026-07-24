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EUA diz que atingiu navio que tentou furar bloqueio aos portos iranianos

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AFP
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Repórter
24/07/2026 21:55

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O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira (24) que atirou contra um petroleiro e o deixou fora de operação quando o navio tentava fugir do bloqueio americano aos portos iranianos. 

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“Inutilizamos o navio-tanque depois que a tripulação tentou romper o bloqueio pelo menos quatro vezes antes”, declarou à AFP o capitão da Marinha Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos.

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msp/mlm/cr/vel/ic

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