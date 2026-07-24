EUA diz que atingiu navio que tentou furar bloqueio aos portos iranianos
compartilheSIGA
O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira (24) que atirou contra um petroleiro e o deixou fora de operação quando o navio tentava fugir do bloqueio americano aos portos iranianos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Inutilizamos o navio-tanque depois que a tripulação tentou romper o bloqueio pelo menos quatro vezes antes”, declarou à AFP o capitão da Marinha Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
msp/mlm/cr/vel/ic