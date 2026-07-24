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Arábia Saudita ataca instalações de rebeldes iemenitas que ameaçavam navios no Mar Vermelho

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Repórter
24/07/2026 18:59

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A coalizão liderada pela Arábia Saudita atacou instalações militares houthis e destruiu alvos que ameaçavam a navegação comercial no Mar Vermelho, segundo informou a principal emissora de televisão local.

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"Foram atacadas instalações militares houthis na província de Hodeida... Os alvos destruídos estavam relacionados com a ameaça aos navios mercantes no Mar Vermelho", informou a emissora de televisão Al Arabiya em publicações no X.

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, anunciaram horas antes um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita.

A emissora de televisão saudita acrescentou que o porto de Hodeida, no Iêmen, não havia sido alvo de ataques e permanece aberto à navegação.

Pouco antes deste anúncio, o governo de Riade informou que um navio de uma empresa saudita havia sido atacado enquanto navegava pelo Mar Vermelho.

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bur-aya/ac/dga/lb/am

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