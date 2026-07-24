Paramount concorda em adiar fusão com Warner Bros.
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A Paramount Skydance concordou em adiar sua fusão com a Warner Bros. Discovery enquanto tramita uma ação movida por vários estados americanos, informou a empresa nesta sexta-feira (24), em um documento judicial.
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Se o acordo for finalizado, a nova empresa resultante da fusão redefiniria a indústria do entretenimento e os meios de comunicação. Isso também representaria uma grande vitória para seus proprietários, a família Ellison, aliada do presidente Donald Trump.
Uma juíza federal da Califórnia havia determinado na última segunda-feira que as empresas suspendessem temporariamente o acordo de US$ 110 bilhões (R$ 559 bilhões), dois dias antes de a União Europeia aprovar condicionalmente a fusão.
A Paramount concordou em adiar até junho de 2027 o mega-acordo, que o governo Trump aprovou em 12 de junho, abrindo caminho para uma das maiores fusões de mídia dos últimos anos.
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