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Paramount concorda em adiar fusão com Warner Bros.

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Repórter
24/07/2026 18:23

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A Paramount Skydance concordou em adiar sua fusão com a Warner Bros. Discovery enquanto tramita uma ação movida por vários estados americanos, informou a empresa nesta sexta-feira (24), em um documento judicial.

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Se o acordo for finalizado, a nova empresa resultante da fusão redefiniria a indústria do entretenimento e os meios de comunicação. Isso também representaria uma grande vitória para seus proprietários, a família Ellison, aliada do presidente Donald Trump.

Uma juíza federal da Califórnia havia determinado na última segunda-feira que as empresas suspendessem temporariamente o acordo de US$ 110 bilhões (R$ 559 bilhões), dois dias antes de a União Europeia aprovar condicionalmente a fusão.

A Paramount concordou em adiar até junho de 2027 o mega-acordo, que o governo Trump aprovou em 12 de junho, abrindo caminho para uma das maiores fusões de mídia dos últimos anos.

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smb/mlm/mel/lb/jm/lb/am

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