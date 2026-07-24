Sinner e Djokovic desistem do Masters 1000 de Montreal

O italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic não vão participar do Masters 1000 de Montreal em agosto, anunciaram nesta sexta-feira (24) os organizadores do torneio, que perde dois dos principais jogadores do circuito.

Em um calendário carregado, Sinner, número 1 do mundo, e Djokovic, vencedor de 24 Grand Slams, tiveram atuações excepcionais em Wimbledon, onde o italiano conquistou o título masculino e o sérvio chegou à semifinal.

"Depois de avaliar cuidadosamente todos os fatores com a minha equipe, tomamos a difícil decisão de desistir do torneio de Montreal", disse Sinner em comunicado. "Nunca é fácil perder um evento tão importante, mas acreditamos que esta é a decisão correta para priorizar minha saúde".

O Masters 1000 de Montreal, que acontece de 1º a 13 de agosto, é um evento preparatório para o US Open, o último Grand Slam do ano, que começa em 30 de agosto em Nova York.

O torneio feminino WTA 1000 do Canadá será realizado em Toronto.

As duas competições alternam entre as duas cidades a cada ano.

Os organizadores expressaram decepção com essas desistências de última hora, observando que Sinner e Djokovic também não jogaram em Toronto no ano passado.

"Respeitamos as decisões deles e entendemos que, com um calendário tão exigente, a saúde dos jogadores deve continuar sendo a prioridade", disse a diretora do torneio, Valérie Tétreault, em comunicado. "Dito isto, acreditamos que a frequência dessas desistências de última hora nos últimos anos representa um problema mais amplo para o nosso esporte".

"Os Masters 1000 estão entre os eventos mais importantes do circuito e os fãs têm todo o direito de esperar ver os melhores tenistas do mundo competindo", acrescentou Tétreault.

A diretora observou que os organizadores estão discutindo com a ATP sobre os "ajustes" que "são necessários em um futuro próximo para proteger melhor a integridade de nossos eventos Masters 1000, sem perder de vista as realidades que os jogadores enfrentam".

O número dois do mundo, o alemão Alexander Zverev, campeão de Roland Garros e finalista de Wimbledon este ano, está agora prestes a ser o principal cabeça de chave em Montreal, seguido pelo jogador local Felix Auger-Aliassime.

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro no ranking, já havia anunciado sua desistência do torneio de Montreal devido a uma persistente lesão no pulso. Ele planeja retornar no Masters 1000 de Cincinnati, que começa logo após o torneio no Canadá.

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