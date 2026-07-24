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México quer que acordo comercial com EUA e Canadá se estenda para além de 2036

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AFP
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Repórter
24/07/2026 15:01

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O governo mexicano busca que seu tratado comercial com os Estados Unidos e o Canadá seja estendido para além da data inicialmente prevista de 2036, afirmou nesta sexta-feira (24) a presidente Claudia Sheinbaum, após mais uma rodada de negociações com enviados de Washington.

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Conhecido como T-MEC, o acordo entre os três países entrou em vigor em 2020, com vigência inicial de 16 anos e revisões previstas a cada seis anos.

No início deste ano, México e Canadá propuseram renová-lo por mais 16 anos, sem esperar até 2036.

Mas Donald Trump, que pretende reduzir os déficits comerciais com seus parceiros, disse precisar de mais tempo e determinou que, a partir de agora, as revisões sejam anuais.

México e Estados Unidos concluíram, na quinta-feira, a terceira rodada de conversas bilaterais na Cidade do México.

"O que nós estamos buscando? Chegar a um acordo para que o tratado possa vigorar por mais de 10 anos", explicou Sheinbaum.

O escritório do representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que o T-MEC permanecerá em seu formato atual até que suas "deficiências" sejam resolvidas.

Os negociadores americanos insistiram em aumentar a proporção de componentes fabricados nos Estados Unidos que devem estar presentes nos produtos produzidos na América do Norte para evitar novas tarifas, explicou Sheinbaum.

Embora o T-MEC não preveja isso, Trump e Greer afirmaram em várias ocasiões que a revisão comercial também está ligada às negociações sobre segurança com o México.

Sheinbaum, no entanto, desvinculou os dois temas.

O combate ao narcotráfico, à corrupção e à imigração ilegal "faz parte, na verdade, de outras mesas de coordenação que temos com os Estados Unidos", afirmou ela na quinta-feira.

Os dois países realizarão uma nova rodada de diálogo no início de setembro.

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jla/acc/nn/am

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