Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rodri passará por cirurgia nas costas, confirma novo técnico do City

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/07/2026 14:48

compartilhe

SIGA

O meio-campista espanhol Rodri, jogador do Manchester City e recentemente campeão da Copa do Mundo com a Espanha, passará por uma cirurgia nas costas no início da próxima semana, confirmou nesta sexta-feira (24) o novo técnico do clube inglês, o italiano Enzo Maresca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ele passará por uma cirurgia na segunda-feira. Ele precisa de férias e descanso, de uma boa recuperação, e então voltará para nós", declarou Maresca, sucessor de Pep Guardiola no comando do City, confirmando informações da imprensa britânica.

Perguntado sobre os rumores de uma possível transferência para o Real Madrid envolvendo Rodri, o treinador disse que tudo não passa de "especulação".

"É totalmente normal. A Espanha ganhou a Copa do Mundo e Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, ou um dos melhores. Todos os treinadores querem tê-lo em suas equipes, porque é um grande jogador", acrescentou Maresca.

Segundo a imprensa espanhola, o capitão da 'Roja' teria o desejo de jogar pelo Real Madrid, que o definiu como prioridade para reforçar seu meio-campo.

Ao ser questionado sobre essa possibilidade antes do Mundial, Rodri afirmou que o fato de ter jogado pelo Atlético de Madrid, clube rival, não o impediria de vestir a camisa merengue no futuro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ati/gr/dr/cb/aa

Tópicos relacionados:

eng esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay