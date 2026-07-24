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Internacional

Mark van Bommel é o novo técnico da seleção da Bélgica

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/07/2026 14:23

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O holandês Mark van Bommel é o novo técnico da seleção da Bélgica, anunciou a Federação Belga de Futebol (RBFA) nesta sexta-feira (24).

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Ex-treinador de PSV Eindhoven, Wolfsburg e Royal Antwerp, Van Bomell assinou contrato até a Eurocopa de 2028.

O holandês de 49 anos chega para substituir o francês Rudi Garcia, que não renovou com a RBFA após a eliminação dos 'Diabos Vermelhos' nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Espanha, posteriormente campeã.

Van Bommel, que considera uma "honra imensa ser o técnico da Bélgica", disse ter certeza do "enorme potencial" de uma equipe que ele deseja treinar para ser "disciplinada, ambiciosa e corajosa o suficiente para enfrentar os melhores", segundo um comunicado da RBFA.

Na última segunda-feira, a federação havia anunciado que o contrato de Garcia, que estava no cargo desde o início de 2025, não seria renovado, apesar da boa campanha da Bélgica no Mundial.

A imprensa local mencionou divergências entre o treinador e vários jogadores, assim como com o diretor técnico Vincent Vannaert, insatisfeito com o nível de jogo da seleção belga na fase de grupos da Copa, especialmente nos jogos contra Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0).

O primeiro desafio de Van Bommel no cargo virá no final de setembro e início de outubro, com os jogos da Liga das Nações da Uefa contra Itália, França e Turquia.

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bnl/dam/mab/mmy/cb/aa

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