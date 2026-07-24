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Técnico da Espanha diz que comportamento dos jogadores argentinos após a final da Copa foi 'intolerável'

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Repórter
24/07/2026 13:47

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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, campeã da Copa do Mundo no último domingo após vencer a Argentina na final por 1 a 0, disse que o comportamento de vários jogadores da 'Albiceleste' após a partida foi "intolerável".

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Alguns atletas e membros da comissão técnica da seleção argentina, entre eles o lateral Nahuel Molina e o volante Leandro Paredes, encararam os jogadores espanhóis quando começaram a comemorar a vitória.

"No momento desses acontecimentos eu não me dei conta. Ainda estava comemorando com outras pessoas, abraçando os companheiros... Não me dei conta, foi uma coisa muito rápida", disse De La Fuente em entrevista à emissora pública espanhola que foi ao ar na quinta-feira (23).

"Em todo caso, é intolerável, inadmissível, algo que não se pode permitir. Jogadores dessa dimensão no futebol, que eu elogiei durante todos os dias e continuo elogiando, que são grandes jogadores com um grandíssimo treinador, que certamente se sentiu mal exatamente como nós ao ver aquelas reações", acrescentou o espanhol

De La Fuente ressaltou o comportamento exemplar de seus jogadores, que "mantiveram a compostura" diante das "agressões" e "provocações" dos argentinos.

A Fifa abriu uma investigação sobre os incidentes ocorridos após a final do Mundial para determinar se houve infrações ao seu Código Disciplinar.

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ati-gr/dam/cb/aa

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