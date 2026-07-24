Zelensky se reunirá com Trump em Washington na terça-feira

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunirá com seu homólogo americano, Donald Trump, em Washington na terça-feira (28), informou um funcionário da Casa Branca.

"O presidente Zelensky tem um encontro marcado com o presidente Trump na Casa Branca na terça-feira", disse o funcionário à AFP nesta sexta-feira (24), sob condição de anonimato.

Os dois líderes se encontrarão no mesmo dia em que será realizada uma cerimônia em memória do senador americano Lindsey Graham, um defensor ferrenho da Ucrânia que faleceu no início deste mês aos 71 anos.

Kiev não confirmou de imediato o encontro de Zelensky com Trump nem se ele comparecerá à cerimônia em memória de Graham.

Zelensky afirmou na quarta-feira que conversou com o enviado de Trump, Steve Witkoff, e com seu genro, Jared Kushner, em uma tentativa de reativar as negociações paralisadas para pôr fim à guerra de quatro anos com a Rússia.

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