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Um preso e um investigado suspeitos de iniciarem incêndio na Espanha

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Repórter
24/07/2026 12:47

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Uma pessoa foi detida e outra está sendo investigada como possível autora do incêndio florestal de Ávila, informou nesta sexta-feira (24) a Guarda Civil em sua conta no X. 

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"A causa da origem do mesmo foi uma imprudência grave pelo uso de maquinário pesado na área de origem, onde estava totalmente proibido", o que teria provocado as faíscas que iniciaram o fogo, acrescentou.

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rbj-cap/mig/pc/jc/aa

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