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Trump adverte Rússia e China para não venderem armas ao Irã

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AFP
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Repórter
24/07/2026 12:47

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou China e Rússia nesta sexta-feira (24) contra a venda de armas ao Irã, dizendo confiar nas garantias de Xi Jinping e Vladimir Putin de que ainda não estão fazendo isso. 

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"Dois grandes países, que as pessoas frequentemente mencionam em relação ao Irã, na minha opinião, não estão envolvidos" na venda de armas, disse Trump em sua rede Truth Social. 

"Se estivessem, seria muito ruim para eles; certamente não seria do interesse deles", acrescentou.

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dk/jz/dga/aa

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