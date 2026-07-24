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Netanyahu se reunirá com Trump na terça-feira na Casa Branca, diz seu gabinete

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/07/2026 12:23

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca na terça-feira (28), anunciou o gabinete do líder israelense. 

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A visita de Netanyahu ocorre em meio a tensões entre os dois líderes sobre a condução da guerra com o Irã. 

"Como parte da visita, o primeiro-ministro se reunirá com o presidente Trump na Casa Branca nesta terça-feira e comparecerá ao funeral do senador Lindsey Graham, um amigo de Israel", disse o gabinete de Netanyahu, acrescentando que ele partirá para Washington na segunda-feira. 

Desde que Trump retornou ao poder em 2025, os dois líderes se encontraram seis vezes, mantendo uma relação próxima. 

Netanyahu chegou a chamar o magnata republicano de "o melhor amigo" que Israel já teve na Casa Branca. 

No entanto, a aliança entre eles mostrou sinais de divergência nos últimos meses, particularmente depois que Trump lançou uma série de insultos contra seu aliado no início deste ano, em meio a negociações tensas sobre o acordo com o Irã.

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crb-jd/dc/mmy/mab/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua israel netanyahu

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