Polícia irlandesa descobre bomba em veículo perto da fronteira

A polícia irlandesa anunciou, nesta sexta-feira (24), a descoberta de um dispositivo explosivo dentro de um veículo "que poderia ter causado danos consideráveis", perto da fronteira com a Irlanda do Norte, como parte de uma operação contra "atividades de republicanos dissidentes".

Os agentes interceptaram o veículo na quarta-feira e prenderam a motorista, uma mulher na casa dos vinte anos.

Posteriormente, a polícia prendeu também um homem de quarenta e poucos anos.

Segundo a emissora pública irlandesa RTÉ, que cita fontes policiais, o dispositivo seria transportado para a Irlanda do Norte, um território britânico, para ser usado em um atentado com carro-bomba.

Esta é uma "apreensão extremamente significativa", disse Justin Kelly, delegado da polícia nacional irlandesa (Garda), a repórteres nesta sexta-feira.

"Era um dispositivo explosivo que poderia ter causado danos consideráveis", disse Kelly, acrescentando que "qualquer apreensão dessa natureza é realmente preocupante".

A Irlanda do Norte sofreu três décadas de conflito entre republicanos, que apoiavam a reunificação da Irlanda, e unionistas, que defendiam a permanência no Reino Unido, até a assinatura do Acordo da Sexta-Feira Santa em 1998.

Este acordo estipulou, entre outras coisas, o desarmamento de grupos paramilitares, mas facções dissidentes ainda existem em ambos os lados.

"Uma pequena minoria desses indivíduos, que eu descreveria como republicanos radicalizados, permanece ativa, e esta é uma ameaça que continuaremos enfrentando por algum tempo", concluiu o delegado.

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