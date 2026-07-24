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Polícia irlandesa descobre bomba em veículo perto da fronteira

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AFP
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Repórter
24/07/2026 12:00

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A polícia irlandesa anunciou, nesta sexta-feira (24), a descoberta de um dispositivo explosivo dentro de um veículo "que poderia ter causado danos consideráveis", perto da fronteira com a Irlanda do Norte, como parte de uma operação contra "atividades de republicanos dissidentes". 

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Os agentes interceptaram o veículo na quarta-feira e prenderam a motorista, uma mulher na casa dos vinte anos. 

Posteriormente, a polícia prendeu também um homem de quarenta e poucos anos. 

Segundo a emissora pública irlandesa RTÉ, que cita fontes policiais, o dispositivo seria transportado para a Irlanda do Norte, um território britânico, para ser usado em um atentado com carro-bomba. 

Esta é uma "apreensão extremamente significativa", disse Justin Kelly, delegado da polícia nacional irlandesa (Garda), a repórteres nesta sexta-feira. 

"Era um dispositivo explosivo que poderia ter causado danos consideráveis", disse Kelly, acrescentando que "qualquer apreensão dessa natureza é realmente preocupante".

A Irlanda do Norte sofreu três décadas de conflito entre republicanos, que apoiavam a reunificação da Irlanda, e unionistas, que defendiam a permanência no Reino Unido, até a assinatura do Acordo da Sexta-Feira Santa em 1998. 

Este acordo estipulou, entre outras coisas, o desarmamento de grupos paramilitares, mas facções dissidentes ainda existem em ambos os lados. 

"Uma pequena minoria desses indivíduos, que eu descreveria como republicanos radicalizados, permanece ativa, e esta é uma ameaça que continuaremos enfrentando por algum tempo", concluiu o delegado.

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pmu-aks-alm/psr/mmy/aa

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