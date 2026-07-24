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Chris Brown se declara culpado por briga em boate londrina em 2023

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/07/2026 11:15

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O cantor americano de R&B Chris Brown declarou-se culpado, nesta sexta-feira (24), de crime contra a ordem pública em Londres após uma agressão em uma boate da capital britânica em 2023. 

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"Culpado", disse o artista de 37 anos no banco dos réus do Tribunal da Coroa de Southwark. 

Com essa confissão, não será julgado por várias outras acusações, entre elas a de tentativa de causar intencionalmente lesões corporais graves e a de posse de arma, neste caso uma garrafa. 

A promotora indicou que essas acusações, que Brown havia negado em audiências anteriores, serão retiradas em uma data posterior. 

"Foi um ataque violento e sem provocação em uma casa noturna lotada, onde Brown utilizou uma garrafa de vidro como arma para atingir duas vezes a cabeça da vítima", declarou a promotora Claire Campbell.

Brown, ex-parceiro da cantora Rihanna e que no passado foi condenado por tê-la agredido em 2009, conhecerá a sentença em 26 de outubro deste ano. 

A polícia o prendeu em um hotel em Manchester, noroeste do Reino Unido, poucas horas depois que ele chegou ao país. 

Ele foi libertado mediante fiança de 5 milhões de libras (cerca de 34 milhões de reais), mas passou quase uma semana na prisão em maio de 2025. O juiz Tony Baumgartner o autorizou a seguir com uma turnê já programada. 

Todas as acusações estão relacionadas ao mesmo suposto incidente em 19 de fevereiro de 2023, no Tape, um clube exclusivo em Hanover Square. Segundo a acusação, o produtor musical Abraham Diaw foi golpeado várias vezes com uma garrafa antes de ser perseguido e atacado com socos e chutes por Brown. 

O cantor se apresentou a Justiça nesta sexta-feira com o outro acusado, Omololu Akinlolu, seu treinador vocal, de 40 anos e também cidadão americano. 

Akinlolu enfrentava as mesmas acusações que Brown e, assim como ele, declarou-se culpado do crime de perturbação violenta da ordem pública. 

Tanto Brown quanto Akinlolu conhecerão a sentença no mesmo dia. O juiz Tony Baumgartner concedeu liberdade sob fiança a Brown e Akinlolu até a leitura da decisão, no Tribunal da Coroa de Southwark.

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har-psr/hgs/jc/aa

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