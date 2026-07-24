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Hungria anuncia investigação sobre zebras pertencentes a associado de Orbán

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Repórter
24/07/2026 10:27

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O ministro do Meio Ambiente da Hungria anunciou, nesta sexta-feira (24), o início de uma "investigação minuciosa" sobre a situação de uma manada de zebras que se tornou um símbolo das denúncias de corrupção e abusos atribuídos ao governo do ex-líder nacionalista Viktor Orbán. 

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As referências a esses animais exóticos tornaram-se um tema recorrente entre os manifestantes vestidos de zebras contra o antigo governo de Orbán, depois que os animais foram filmados, no final de 2024, vagando por campos perto de uma luxuosa mansão que pertence oficialmente ao pai octogenário do ex-primeiro-ministro. 

O terreno e a manada de zebras pertencem a L?rinc Mészáros, um dos homens mais ricos da Hungria, considerado por seus detratores como um laranja de Orbán. 

A forma como as zebras têm sido mantidas constitui uma situação de "criação irresponsável", declarou o ministro do Meio Ambiente, Gajdos László, um ex-cuidador de zoológico. 

Segundo ele, 17 zebras estão em cativeiro há dois anos nos terrenos de Mészáros, perto de Bicske, 35 quilômetros a oeste de Budapeste, algumas delas sem qualquer autorização.

"A grande maioria não possui comprovante de origem. A maior parte dos documentos foi elaborada posteriormente", afirmou o ministro. 

Três desses animais escaparam em janeiro "devido a uma cerca inadequada" e um foi encontrado "morto de frio", acrescentou Gajdos. "Não vamos deixar isso acontecer!", prometeu.

No ano passado, a associação de caça Vál völgye, pertencente a Mészáros e responsável pela gestão desses terrenos, declarou que mantinha as zebras em conformidade com a legislação vigente e possuía as autorizações necessárias. 

A associação também afirmou que todos os animais exóticos em sua propriedade haviam sido resgatados de situações de maus-tratos.

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ros-oaa/er/mab/pc/hgs/aa-jc

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