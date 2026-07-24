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Ataques russos deixam onze mortos na Ucrânia

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Repórter
24/07/2026 09:40

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Ataques russos mataram seis pessoas na região de Kiev, a capital ucraniana, e outras cinco em uma cidade próxima à frente no leste do país, informaram autoridades. 

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou uma operação de resgate na região da capital "após um ataque com míssil russo". 

"Neste momento, foram registradas dezenas de feridos. Também foi confirmado que, tragicamente, seis pessoas morreram", declarou o líder. 

Pouco antes, autoridades locais haviam informado cinco mortos e nove feridos em decorrência de duas bombas guiadas russas lançadas contra a cidade oriental de Sloviansk, perto da linha de frente. 

"Esta manhã, os russos lançaram duas bombas aéreas sobre a cidade. Dez casas particulares, uma empresa e as dependências do consulado honorário da República da Letônia foram danificados", escreveu no Facebook o governador regional Vadim Filashkin.

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bur-alv/pop/pcl/mab/dbh/mmy/jc/aa

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