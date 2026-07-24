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'Pior incêndio da história' na região de Madri deixa 19.000 deslocados ou confinados

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AFP
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Repórter
24/07/2026 09:27

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Pelo menos 19 mil pessoas foram deslocadas ou estão confinadas na região da Comunidade de Madri devido ao "pior incêndio da história" da região, que já devastou 6 mil hectares, anunciou a presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, nesta sexta-feira (24). 

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"Para uma região como esta, com alta concentração de residências e população, é uma catástrofe", lamentou em coletiva de imprensa. "Nunca vivenciamos nada parecido", acrescentou no centro de coordenação de emergência no local. 

"Nossa prioridade é salvar vidas", insistiu. 

A líder regional explicou aos jornalistas que sua equipe monitora a situação de 1.200 idosos que vivem perto das chamas e que quatro localidades "já foram evacuadas ou estão em processo de evacuação". 

As autoridades também decretaram confinamento para a população de outras três localidades, acrescentou. 

Até o momento, não há relatos de mortes. 

Na véspera do desastre, o governo espanhol declarou estado de emergência na região de Madri e na província vizinha de Ávila "devido à convergência" de vários incêndios que poderiam se fundir.

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rbj/mig/pb/hgs/dbh/pc/aa

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