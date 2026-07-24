'Pior incêndio da história' na região de Madri deixa 19.000 deslocados ou confinados

Pelo menos 19 mil pessoas foram deslocadas ou estão confinadas na região da Comunidade de Madri devido ao "pior incêndio da história" da região, que já devastou 6 mil hectares, anunciou a presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, nesta sexta-feira (24).

"Para uma região como esta, com alta concentração de residências e população, é uma catástrofe", lamentou em coletiva de imprensa. "Nunca vivenciamos nada parecido", acrescentou no centro de coordenação de emergência no local.

"Nossa prioridade é salvar vidas", insistiu.

A líder regional explicou aos jornalistas que sua equipe monitora a situação de 1.200 idosos que vivem perto das chamas e que quatro localidades "já foram evacuadas ou estão em processo de evacuação".

As autoridades também decretaram confinamento para a população de outras três localidades, acrescentou.

Até o momento, não há relatos de mortes.

Na véspera do desastre, o governo espanhol declarou estado de emergência na região de Madri e na província vizinha de Ávila "devido à convergência" de vários incêndios que poderiam se fundir.

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