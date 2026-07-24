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Unesco inclui locais no Líbano e na Cisjordânia em sua lista de Patrimônio Mundial em Perigo

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AFP
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Repórter
24/07/2026 09:27

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A agência cultural da ONU adicionou vários sítios à sua Lista do Patrimônio Mundial em Perigo nesta sexta-feira (24), incluindo um castelo libanês recentemente capturado pelas forças israelenses e um sítio arqueológico na Cisjordânia ocupada. 

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O Castelo de Beaufort, uma fortaleza cruzada também conhecida como Qalaat al-Shakif, foi capturado pelas forças israelenses que invadiram o Líbano em maio, como parte da guerra contra o grupo armado Hezbollah. 

É um dos cinco castelos na região de Jabal Amel, no sul do Líbano, listados conjuntamente pela Unesco. Esta área montanhosa foi alvo de repetidos bombardeios israelenses durante a guerra. 

A agência da ONU afirmou que as fortalezas sofreram danos e enfrentam ameaças persistentes do conflito, "suficientemente graves para justificar o uso de um procedimento de emergência". 

Sebastia, perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia, também foi adicionada à lista de Patrimônio em Perigo. 

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bur-at-cl-tll/mra/dcp/amj/mab/dbh/aa-jc

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