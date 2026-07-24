Israel prepara 'operação antiterrorista' na Cisjordânia após violência mortal

O Exército de Israel afirmou, nesta sexta-feira (24), que está preparando uma ampla operação na Cisjordânia ocupada após um episódio de violência que terminou com a morte de um israelense e quatro palestinos.

"Após o ataque terrorista ocorrido hoje mais cedo na área de Tel, soldados das FDI (Forças de Defesa de Israel) estão se preparando para uma ampla atividade operacional antiterrorista no setor", informou o Exército.

O Exército israelense acrescentou que enviou as tropas após receber relatos de um ataque contra civis israelenses que, segundo afirmou, faziam uma excursão perto do assentamento de Havat Gilad.

Pouco antes, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que agiria "com firmeza contra os terroristas", informou seu gabinete em comunicado.

Segundo a versão militar, os agressores se apoderaram da arma de um membro das forças de segurança no local e, depois, abriram fogo contra os israelenses.

Serviços de emergência de Israel informaram que um homem de cerca de 30 anos foi declarado morto perto do assentamento. Outras duas pessoas de cerca de 20 anos ficaram feridas por disparos e foram evacuadas de helicóptero; uma delas em estado grave.

Mais tarde, o Exército anunciou ter neutralizado o autor do ataque e recuperado a arma roubada. Também indicou que as operações continuavam para localizar possíveis cúmplices.

Um jornalista da AFP constatou que todos os postos de controle e estradas monitoradas foram fechados no norte da Cisjordânia e que reforços militares foram enviados para a área.

O Ministério da Saúde palestino informou que quatro palestinos morreram na localidade de Tel, vizinha ao assentamento, e que outras quatro pessoas ficaram feridas, três em estado grave.

O presidente do conselho local de Tel, Walid Zidan, rejeitou a versão israelense e declarou à AFP que cerca de vinte colonos haviam entrado na localidade palestina antes de os confrontos eclodirem. Segundo seu relato, soldados israelenses juntaram-se aos colonos e dispararam contra palestinos.

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