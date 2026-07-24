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Mais de 200 pessoas morreram afogadas na França durante ondas de calor

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Repórter
24/07/2026 09:03

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Um total de 274 pessoas morreram afogadas na França desde 1º de maio, a maioria durante as três ondas de calor que atingiram o país nos últimos dois meses, anunciaram as autoridades de saúde nesta sexta-feira (24).

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O fim da primavera e o início do verão na França foram marcados por episódios sucessivos e intensos de calor extremo, ligados às mudanças climáticas, e por grandes incêndios.

Especificamente, 48 pessoas morreram afogadas durante a primeira onda de calor no final de maio, 103 durante a segunda, na segunda quinzena de junho, e outras 65 durante a terceira, em julho, segundo a Santé Publique France. 

Das 274 mortes totais entre 1º de maio e 15 de julho, 37 eram crianças e adolescentes. 

A agência de saúde enfatizou que isso representa um aumento "moderado" no número de mortes em comparação com 2025. 

As duas primeiras ondas de calor resultaram em mais de 6.000 mortes adicionais no total, segundo dados provisórios das autoridades de saúde, que divulgarão o balanço final das mortes atribuíveis ao calor extremo a partir de setembro.

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ref/tjc/dbh/aa-jc

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