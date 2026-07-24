Montanhista suíço morre e mulher de 99 anos é resgatada no Monte Fuji

Um turista suíço morreu no Monte Fuji, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (24), elevando para dois o número de mortos desde o início da temporada de escaladas na montanha do Japão, onde também foi resgatada uma japonesa de 99 anos.

A polícia disse à AFP que o suíço, de 58 anos, morreu na terça-feira após perder a consciência enquanto subia o vulcão, cujo topo fica a 3.776 metros de altitude. Ele foi reanimado e levado a um hospital, mas declarado morto ao chegar. Segundo a imprensa, seu nome era Bernhard Sutter.

Este é o segundo óbito desde o início da temporada em 1º de julho, após a morte de um japonês de 65 anos em 17 de julho, que sofreu uma queda que lhe causou ferimentos mortais na cabeça, de acordo com a imprensa local.

Os veículos de comunicação também informaram que uma japonesa de 99 anos, Tome Sagawa, foi resgatada nesse mesmo dia enquanto tentava escalar a montanha, após ter se machucado no dia anterior e passado a noite em um abrigo.

Poucos dias antes, um japonês de 54 anos precisou ser resgatado duas vezes em apenas dois dias, enquanto tentava alcançar o cume. Após passar mal, as equipes de resgate o acompanharam de volta ao pé da montanha.

No entanto, ele decidiu tentar novamente no dia seguinte, antes de sofrer um novo mal-estar que tornou necessário um segundo resgate.

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