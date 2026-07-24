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Seis candidatos para dirigir a ONU se enfrentam em debate televisivo

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Repórter
24/07/2026 08:51

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Os seis candidatos que disputam o comando das Nações Unidas ressaltaram na quinta-feira (23), durante um debate, a importância de recuperar a credibilidade de uma organização em crise, uma semana antes do início oficial do processo de seleção. 

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Os postulantes enfrentaram por quase duas horas perguntas de diplomatas, funcionários da ONU e representantes da sociedade civil, em um evento realizado no imenso Salão da Assembleia Geral, retransmitido pela Bloomberg. 

A chilena Michelle Bachelet, a equatoriana María Fernanda Espinosa, o argentino Rafael Grossi, a costarriquenha Rebeca Grynspan, a guianense Carolyn Rodrigues-Birkett e o senegalês Macky Sall estão na disputa para suceder o secretário-geral António Guterres, que deixará o cargo em 31 de dezembro. 

A ONU enfrenta uma profunda crise financeira e de credibilidade, com o governo do presidente americano, Donald Trump, acusando a organização de gastar de forma imprudente e de não alcançar resultados satisfatórios. 

Em 30 de julho, os 15 membros do Conselho de Segurança realizarão sua primeira votação a portas fechadas e de forma anônima para expressar suas preferências entre os candidatos. O escolhido assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2027. 

Em virtude de uma tradição de rotação geográfica que nem sempre é respeitada, a América Latina reivindica desta vez o posto. Sall é o único candidato que não é da região.

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abd/sst/pnb/sla/jgc/cr/lb/jc/aa

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