Ucrânia ataca com drones depósito de gigante comercial russo perto de São Petersburgo

Um ataque com drones ucranianos atingiu na manhã desta sexta-feira (24) um depósito perto de São Petersburgo da gigante russa do comércio eletrônico Wildberries, alvo de bombardeios pela terceira vez em poucos dias, segundo uma repórter da AFP e autoridades locais.

A ofensiva provocou um grande incêndio e uma coluna de fumaça cinza sobre os prédios da segunda maior cidade da Rússia, localizada a mais de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

"São Petersburgo foi atacada por veículos aéreos não tripulados de uso militar (...). O ataque atingiu instalações de infraestrutura civil", afirmou o governador Alexander Beglov nas redes sociais.

De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais e na mídia local, os ataques tiveram como alvo depósitos pertencentes à Wildberries.

"Foi realizada uma evacuação rápida em todos os depósitos (...). Segundo dados preliminares, não há vítimas", declarou Tatyana Kim, diretora-executiva da Wildberries, nas redes sociais.

O governador da região vizinha de Leningrado, Alexander Drozdenko, relatou "três feridos".

Este é o terceiro ataque ucraniano contra instalações pertencentes à empresa, muito popular na Rússia e conhecida como "a Amazon russa".

No fim de semana passado, oito trabalhadores noturnos perderam a vida em um ataque contra um dos principais depósitos da empresa, situado nos arredores de Moscou, que foi reduzido a cinzas.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou no X que o depósito atacado nesta sexta-feira abastecia "o exército ocupante com componentes para drones, equipamentos de navegação e material militar".

O Kremlin havia negado anteriormente qualquer relação entre a Wildberries e o exército russo.

- 571 drones ucranianos -

O Ministério da Defesa da Rússia informou em um comunicado que derrubou um total de 571 drones ucranianos durante a noite sobre cerca de quinze de suas regiões e sobre a península anexada da Crimeia.

As autoridades russas raramente admitem que os drones ucranianos tenham atingido seus alvos e, em geral, limitam-se a informar o número de artefatos interceptados ou a atribuir os incêndios a destroços que caíram no solo.

Kiev chama sua campanha de "sanções de longo alcance" e sustenta que os ataques são uma represália justificada diante dos bombardeios noturnos com drones e mísseis que a Rússia lança contra suas cidades.

A ofensiva provocou escassez de combustível em todo o país e, segundo Kiev, reduziu os recursos financeiros da Rússia para a guerra iniciada em 2022.

No entanto, os ataques russos continuam na Ucrânia. Várias explosões sacudiram a capital, Kiev, na manhã desta sexta-feira, segundo jornalistas da AFP, depois que as autoridades emitiram um alerta para mísseis russos, algo pouco habitual em plena luz do dia.

O prefeito, Vitali Klitschko, instou os habitantes a procurar abrigo e acrescentou que as defesas antiaéreas estavam "em ação".

A Romênia anunciou ter interceptado um drone russo em seu espaço aéreo pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"Foi derrubado há alguns minutos, por volta das 11h (5h no horário de Brasília), por um piloto romeno no comandos de um F-16", declarou o presidente desse país do flanco oriental da Otan, Nicusor Dan, acrescentando que uma investigação está em andamento.

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