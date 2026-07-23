Tarifa anunciada pelos EUA é 'arbitrária e injustificada', diz governo

O governo federal criticou, nesta quinta-feira (23), a nova tarifa que os Estados Unidos impuseram a vários dos produtos brasileiros, assim como aos de dezenas de países, e a classificou como "arbitrária e injustificada".

As novas taxas foram fixadas pelo governo de Donald Trump em resposta a investigações sobre trabalho forçado em cerca de 60 países parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Washington já havia anunciado uma tarifa de 25% sobre certos produtos brasileiros na semana passada. A nova sobretaxa varia entre 10% e 12,5%.

"Iniciaremos imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso" no ano passado, afirmou a Presidência em comunicado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que responderia igualmente com tarifas após ser notificado da alíquota de 25%.. Nesta semana, porém, o vice-presidente Geraldo Alckim baixou o tom e descartou uma retaliação.

Vários empresários afetados pelas sobretaxas são contrários à aplicação da Lei de Reciprocidade, aprovada no Congresso Nacional em abril de 2025, em meio à ofensiva tarifária que o governo Trump iniciou contra dezenas de países.

"O Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado", lembrou a Presidência.

A agenda comercial de Trump sofreu um amplo revés em fevereiro, quando a Suprema Corte determinou que suas tarifas indiscriminadas eram inconstitucionais, já que apenas o Congresso pode aprovar medidas desse tipo.

Trump foi obrigado a mudar de estratégia e anunciou que voltaria com outras taxas alfandegárias, desta vez amparadas em investigações prévias do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

"O USTR optou por manipular tema caro aos direitos humanos e à luta dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo para acusar 59 países e a União Europeia de práticas desleais", declarou a Presidência brasileira.

jss/vel/ic

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia