Governo da Espanha decreta emergência por incêndios florestais

O governo da Espanha decretou na noite desta quinta-feira (23) emergência de alcance nacional na região de Madri e na província de Ávila, devido a incêndios florestais fora de controle.

Anunciada pelo Ministério do Interior, a medida busca mobilizar mais recursos para o combate às chamas, que levaram à evacuação de 10 mil pessoas em Madri. O decreto também coloca a Unidade Militar de Emergências (UME) no comando da resposta à crise.

O governo fez o anúncio logo após a presidente da região de Madri, Isabel Díaz Ayuso, solicitar a emergência, diante da "gravidade e simultaneidade dos incêndios florestais", tanto em Madri quanto em regiões vizinhas.

"Temos milhares de evacuados em Madri e incêndios fora da capacidade de extinção. Para amanhã, são esperadas condições meteorológicas muito adversas, e é necessário reforçar o apoio nacional e até mesmo internacional", publicou Isabel no X.

Na Espanha, o combate a incêndios é de responsabilidade dos governos regionais, que podem solicitar ajuda. A UME já prestava apoio em Madri e vai assumir agora o comando da operação.

Vários incêndios foram declarados na Espanha nos últimos dias. Impulsionados pela onda de calor que atinge o país há dois dias, eles se propagam muito rapidamente, sobretudo nas áreas desérticas, onde a vegetação rasteira constitui o combustível ideal.

"O Governo mobilizou todos os recursos para conter os incêndios terríveis que afetam agora mesmo várias áreas: Ávila, León, Toledo, Madri e outras partes da Espanha", publicou no X o chefe de governo, Pedro Sánchez, que pediu à população para seguir as recomendações das autoridades.

O incêndio mais importante se encontrava do outro lado de Madri, na província de Guadalajara, cerca de 100 km ao norte da capital, e devastou 32.000 hectares desde a quinta-feira passada.

No total, cerca de 125.000 hectares queimaram desde 1º de janeiro na Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis). Em 2025, mais de 393.000 hectares foram consumidos pelas chamas no país, o pior balanço na história recente da Espanha.

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