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EUA lança novos ataques contra Irã

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/07/2026 20:48

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O Exército dos Estados Unidos lançou nesta quinta-feira, pela 13ª noite consecutiva, uma série de ataques contra o Irã, anunciou no X o Comando Central americano para o Oriente Médio (Centcom).

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"As forças americanas iniciaram às 22h45 GMT uma nova noite de ataques contra alvos militares iranianos", informou o Centcom, segundo o qual o objetivo é "responsabilizar o Irã e reduzir as ameaças da Guarda Revolucionária islâmica contra a navegação comercial".

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pnb/jgc/cr/lb/lb

Tópicos relacionados:

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