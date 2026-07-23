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França solicita mecanismo de proteção civil da UE devido a incêndios

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Repórter
23/07/2026 20:23

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A França solicitou a ativação do mecanismo de proteção civil da União Europeia (UE), de modo que "em breve" contará com meios aéreos europeus para combater os incêndios, anunciou no X, nesta sexta-feira (24), o presidente do país, Emmanuel Macron. 

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"Em breve poderemos contar com o reforço de dois Canadair croatas, dois Air Tractor portugueses e dois helicópteros pesados Black Hawk tchecos e eslovacos", detalhou o mandatário francês.

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ms/am/dga/lb/cr/ic

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