Trump diz que EUA usará fundos iranianos para pagar por danos à navegação
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O presidente Donald Trump afirmou, nesta quinta-feira (23), que os Estados Unidos usarão os ativos iranianos congelados para pagar pelos navios e cargas danificados nos ataques no Golfo e em suas proximidades.
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"Que esta declaração sirva para representar, até novo aviso, que, de agora em diante, qualquer dano causado a navios, cargas ou qualquer coisa relacionada a isso será pago com dinheiro iraniano que os Estados Unidos têm em sua posse e controlam", disse o republicano em sua rede Truth Social.
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