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EUA aplica novas tarifas de no mínimo 10% a partir de sexta-feira

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AFP
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Repórter
23/07/2026 19:23

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Os Estados Unidos passarão a aplicar, a partir desta sexta-feira (23), tarifas de no mínimo 10% a dezenas de países, em substituição a um encargo que expira, implementado pelo presidente Donald Trump no início deste ano. 

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As tarifas são aplicadas em resposta a investigações sobre o uso de trabalho forçado, explicou o escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) em um comunicado. Alguns países sofrerão tarifas específicas de até 12,5%.

"Essa medida se aplica aos 60 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que representam 99,4% das importações americanas", afirma o texto.

A agenda comercial de Trump sofreu um amplo revés em fevereiro, quando a Suprema Corte decidiu que suas tarifas indiscriminadas eram inconstitucionais, já que apenas o Congresso pode aprovar medidas desse tipo.

Trump se viu obrigado a mudar de estratégia e anunciou que voltaria com outras taxas alfandegárias, desta vez amparadas em investigações prévias do USTR.

"Em 2 de junho de 2026, o Representante Comercial dos Estados Unidos determinou (...) que os atos, políticas e práticas das 60 economias investigadas relacionados à falta de imposição e aplicação efetiva de uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado não são razoáveis", explicou o texto.

Esse tipo de tarifa é mais difícil de contestar pelos países afetados, ou pelos importadores, como acontece com aquelas aplicadas por motivos ambientais - produtos que chegam aos Estados Unidos de áreas desmatadas, por exemplo - ou sanitários.

O Brasil é um dos países que sofreu, esta semana, uma nova onda de tarifas sobre alguns produtos, em razão desse tipo de investigação.

Ao mesmo tempo, o USTR reconhece em seu comunicado que "o presidente Trump está utilizando tanto as tarifas quanto os acordos comerciais para apoiar os trabalhadores americanos e corrigir os desequilíbrios comerciais". 

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bys/jz/mel/ic

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