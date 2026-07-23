Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governo Lula expressa 'preocupação' diante de planos para eliminar eleições na Nicarágua

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/07/2026 18:47

compartilhe

SIGA

O governo federal declarou, nesta quinta-feira (23), que “recebeu com preocupação” o anúncio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de que eliminará as eleições para impedir que seus adversários disputem o pleito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No poder desde 2007, Ortega descartou no domingo qualquer possibilidade de votações que permitam à oposição no exílio chegar ao governo.

"A realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso", afirmou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em comunicado.

As relações entre Ortega e Lula, ambos de esquerda, entraram em crise em 2024, quando o embaixador brasileiro Breno de Souza foi expulso da Nicarágua por não ter comparecido a uma cerimônia pelo aniversário da Revolução Sandinista. O Brasil respondeu com a mesma medida e a situação permanece assim até hoje.

Brasília pediu ao governo nicaraguense que assegure "ao povo nicaraguense o livre exercício do direito soberano de escolha dos seus governantes".

A Nicarágua deveria realizar eleições gerais em novembro, mas há um ano e meio uma profunda reforma constitucional ampliou o mandato presidencial de cinco para seis anos, de modo que o pleito teria de ser realizado em novembro de 2027.

Ortega, de 80 anos, exerce o poder ao lado da esposa, Rosario Murillo, e tem sido criticado por medidas que excluíram seus rivais em eleições contestadas.

Líderes da oposição foram presos ou forçados ao exílio, destituídos de sua nacionalidade e de seus bens. Jornalistas, intelectuais e religiosos críticos ao governo tiveram destino semelhante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jss/erc/vel/ic

Tópicos relacionados:

governo nicaragua politica revolucao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay