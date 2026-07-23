EUA aplica novas tarifas de 10% a partir de sexta-feira
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Os Estados Unidos passarão a aplicar, a partir desta sexta-feira (23), tarifas de no mínimo 10% a dezenas de países, em substituição a um encargo que expira, implementado pelo presidente Donald Trump no início deste ano.
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As tarifas são aplicadas em resposta a investigações sobre o uso de trabalho forçado, explicou o escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) em um comunicado.
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