Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Néstor Lorenzo renova como técnico da seleção da Colômbia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/07/2026 16:00

compartilhe

SIGA

O argentino Néstor Lorenzo renovou seu contrato como técnico da seleção da Colômbia, anunciou a Federação Colombiana de Futebol (FCF) nesta quinta-feira (23).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lorenzo está no cargo desde 2022 e dirigiu a equipe na Copa do Mundo de 2026, eliminada nas oitavas de final pela Suíça nos pênaltis (4-3 após empate sem gols em 120 minutos).

O treinador também levou a Colômbia à final da Copa América de 2024, com derrota para a Argentina por 1 a 0.

A FCF não informou a duração do novo contrato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vd/gfe/cb

Tópicos relacionados:

col fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay