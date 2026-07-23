Néstor Lorenzo renova como técnico da seleção da Colômbia

O argentino Néstor Lorenzo renovou seu contrato como técnico da seleção da Colômbia, anunciou a Federação Colombiana de Futebol (FCF) nesta quinta-feira (23).

Lorenzo está no cargo desde 2022 e dirigiu a equipe na Copa do Mundo de 2026, eliminada nas oitavas de final pela Suíça nos pênaltis (4-3 após empate sem gols em 120 minutos).

O treinador também levou a Colômbia à final da Copa América de 2024, com derrota para a Argentina por 1 a 0.

A FCF não informou a duração do novo contrato.

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