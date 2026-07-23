Incêndio florestal força evacuação de 3.500 pessoas de povoado a 60 km de Madri
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Os 3.500 habitantes de um povoado situado 60 km a oeste de Madri foram evacuados preventivamente nesta quinta-feira (23) por causa de um incêndio florestal, anunciaram os serviços de emergência.
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Os serviços emergenciais da região de Madri informaram, em uma mensagem no X, que enviaram uma "mensagem ES-Alert ao povoado de Aldea del Fresno", de 3.500 habitantes, para sua "evacuação" para outra localidade próxima, para afastá-los do fogo que queima sem controle nas proximidades.
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