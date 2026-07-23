Incêndio florestal força evacuação de 3.500 pessoas de povoado a 60 km de Madri

Os 3.500 habitantes de um povoado situado 60 km a oeste de Madri foram evacuados preventivamente nesta quinta-feira (23) por causa de um incêndio florestal, anunciaram os serviços de emergência.

Os serviços emergenciais da região de Madri informaram, em uma mensagem no X, que enviaram uma "mensagem ES-Alert ao povoado de Aldea del Fresno", de 3.500 habitantes, para sua "evacuação" para outra localidade próxima, para afastá-los do fogo que queima sem controle nas proximidades.

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