Manchester City contrata volante Elliot Anderson por valor recorde para o clube

O volante inglês Elliot Anderson, que participou da Copa do Mundo de 2026, deixou o Nottingham Forest e assinou com o Manchester City, anunciou seu novo clube nesta quinta-feira (23).

Segundo a imprensa britânica, o valor da transferência foi de 116 milhões de libras esterlinas (R$ 784 milhões na cotação atual), o que seria um recorde para os 'Citizens'.

Anderson, de 23 anos, assinou até 2031, informou o City, que em 2021 pagou ao Aston Villa 100 milhões de libras (R$ 724 milhões na cotação da época) pelo atacante Jack Grealish, até então a contratação mais cara de sua história.

A negociação também envolve a segunda maior quantia já paga por um jogador britânico, atrás de seu compatriota Morgan Rogers, que se transferiu do Villa para o Chelsea justamente nesta semana por 117 milhões de libras (R$ 791 milhões).

O recorde de maior valor pago por um clube inglês pertence ao Liverpool, que gastou 125 milhões de libras (R$ 916 milhões na cotação da época) no ano passado para contratar o atacante sueco Alexander Isak, que estava no Newcastle.

"O Manchester City é um dos maiores clubes do mundo e o elenco que eles têm é incrível, muito forte em todas as posições. Desde o momento em que soube que eles me queriam, fiquei decidido a concretizar essa transferência", disse Anderson, citado em comunicado do clube.

O City, que no final de junho anunciou a chegada do técnico italiano Enzo Maresca para o lugar de Pep Guardiola, foi vice-campeão da última edição da Premier League, atrás do Arsenal.

Revelado pelo Newcastle, Anderson chegou em 2023 ao Nottinham Forest, onde se tornou uma referência, com 75 jogos nas últimas duas temporadas pela equipe.

"Sua evolução nos últimos anos foi realmente impressionante e mostra o seu desejo de ser o melhor jogador possível", elogiou o diretor de futebol dos 'Citizens', Hugo Viana.

O jogador foi convocado pela seleção inglesa pela primeira vez em setembro de 2025, tendo vestido a camisa dos 'Three Lions' em 17 ocasiões.

Ele participou de toda a campanha da Inglaterra no Mundial de 2026, sendo titular em todos os jogos, exceto na vitória por 6 a 4 sobre a França na disputa pelo terceiro lugar, em que começou no banco de reservas e entrou nos últimos minutos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

obo/chc/dr/iga/cb/aa