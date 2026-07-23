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Internacional

Barcelona anuncia contratação do atacante alemão Karim Adeyemi

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/07/2026 13:15

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O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do atacante alemão Karim Adeyemi, que estava no Borussia Dortmund.

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O jogador de 24 anos assinou com o clube catalão pelas próximas cinco temporadas.

"Barcelona e Borussia Dortmund chegaram a um acordo para a transferência do atacante Karim Adeyemi, com contrato até 2031", informou o Barça em comunicado.

Adeyemi é o segundo reforço 'blaugrana' para a próxima temporada, depois da chegada do atacante inglês Anthony Gordon, vindo do Newcastle.

O Barcelona não informou os valores da negociação, mas de acordo com a imprensa espanhola, o clube vai desembolsar 22 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação atual), mais outros 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em variáveis.

Adeyemi vai se reencontrar no Barça com o técnico Hansi Flick, que o convocou pela primeira vez para a seleção alemã, em setembro de 2021.

O jogador, que pode atuar como ponta ou centroavante, é mais uma opção ofensiva para Flick, depois da saída do veterano polonês Robert Lewandowski.

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rbs-gr/hgs/cb/yr

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