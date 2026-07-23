Representante comercial dos EUA fará anúncio sobre tarifas nesta quinta-feira

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, fará um anúncio sobre tarifas nesta quinta-feira (23), informou a Casa Branca, pouco antes do vencimento da tarifa global de 10% imposta pelo presidente Donald Trump à meia-noite.

Questionada sobre o vencimento iminente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a jornalistas que haverá um anúncio "muito em breve, ainda hoje (quinta-feira)".

"Aguardem mais detalhes", afirmou em coletiva de imprensa.

Após a Suprema Corte derrubar uma série de tarifas de Trump em fevereiro, o presidente dos EUA as substituiu rapidamente por uma taxa temporária de 10% sobre as importações.

Mas essa taxa só pode durar 150 dias, o que significa que expira na sexta-feira.

O governo Trump vem preparando uma série de novas tarifas contra 60 países onde acredita haver trabalho forçado, em uma tentativa de reconstruir a barreira tarifária do presidente.

As autoridades ainda não estabeleceram um cronograma para a implementação dessas tarifas.

Essas taxas, que variam de 10% a 12,5%, foram propostas após uma investigação que durou meses e são consideradas mais duradouras do que as anteriores.

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