Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Representante comercial dos EUA fará anúncio sobre tarifas nesta quinta-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/07/2026 13:03

compartilhe

SIGA

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, fará um anúncio sobre tarifas nesta quinta-feira (23), informou a Casa Branca, pouco antes do vencimento da tarifa global de 10% imposta pelo presidente Donald Trump à meia-noite. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Questionada sobre o vencimento iminente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a jornalistas que haverá um anúncio "muito em breve, ainda hoje (quinta-feira)".

"Aguardem mais detalhes", afirmou em coletiva de imprensa. 

Após a Suprema Corte derrubar uma série de tarifas de Trump em fevereiro, o presidente dos EUA as substituiu rapidamente por uma taxa temporária de 10% sobre as importações. 

Mas essa taxa só pode durar 150 dias, o que significa que expira na sexta-feira. 

O governo Trump vem preparando uma série de novas tarifas contra 60 países onde acredita haver trabalho forçado, em uma tentativa de reconstruir a barreira tarifária do presidente. 

As autoridades ainda não estabeleceram um cronograma para a implementação dessas tarifas. 

Essas taxas, que variam de 10% a 12,5%, foram propostas após uma investigação que durou meses e são consideradas mais duradouras do que as anteriores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/jz/nn/aa

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia eua taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay