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França apresentará novo técnico na próxima 3ª feira

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Repórter
23/07/2026 12:39

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A Federação Francesa de Futebol (FFF) oferecerá uma entrevista coletiva no dia 28 de julho para apresentar "o próximo técnico da seleção da França" à imprensa, anunciou a entidade nesta quinta-feira (23).

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Zinédine Zidane, cujo nome não é mencionado pela FFF, é o grande favorito a ser o sucessor de Didier Deschamps à frente dos 'Bleus'.

Zidane, de 54 anos, sempre deixou claro seu desejo de comandar a seleção francesa e é amplamente cotado para assumir o cargo.

Deschamps, que ficou no cargo por 14 anos, tendo conquistado a Copa do Mundo de 2018 nesse período.

Ele se despediu no último sábado, com o quarto lugar no Mundial disputado na América do Norte, após derrota para Inglaterra (6 a 4).

Campeão do mundo como jogador pela França em 1998, Zidane não comanda nenhuma equipe desde que encerrou sua segunda passagem pelo Real Madrid (2019-2021).

O ex-craque francês teve suas únicas experiências como técnico justamente no clube merengue, o qual levou ao tricampeonato da Liga dos Campeões (2016, 2017 e 2018).

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