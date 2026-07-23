Israel afirma que normalização das relações com Arábia Saudita seria um 'avanço histórico' rumo à paz

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quinta-feira (23) que o reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita representaria um "avanço histórico" rumo à paz no Oriente Médio.

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita anunciaram na quarta-feira um acordo histórico para estabelecer um programa nuclear civil no país, que, segundo o presidente Donald Trump, estaria condicionado à normalização das relações entre Riade e Israel.

"A entrada da Arábia Saudita nos Acordos de Abraão representaria um avanço histórico rumo à paz no Oriente Médio", declarou o gabinete de Netanyahu após o anúncio de Trump.

"A ação militar conjunta americana e israelense contra o regime genocida em Teerã e a derrota do eixo terrorista iraniano por Israel criaram a possibilidade de expandir o círculo da paz", acrescentou.

Os Acordos de Abraão são uma série de acordos de normalização mediados pelos EUA, assinados durante o primeiro mandato de Trump, sob os quais Israel estabeleceu relações diplomáticas oficiais primeiro com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, posteriormente acompanhados pelo Marrocos.

O Sudão também aderiu, mas posteriormente mergulhou em uma guerra civil e nunca ratificou ou implementou o acordo.

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