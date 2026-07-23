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Israelense mata dois palestinos na Cisjordânia após ataque com faca, diz exército

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AFP
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Repórter
23/07/2026 11:19

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Um civil israelense matou dois palestinos nesta quinta-feira (23), depois que eles feriram outro israelense que tentava apagar um incêndio perto de um assentamento no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Exército israelense. 

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"Dois terroristas esfaquearam um civil israelense" que ajudava a apagar um incêndio perto do assentamento de Itamar, disse o Exército israelense, acrescentando que outro "civil israelense presente no local matou os dois terroristas". 

O Exército não especificou como os dois palestinos morreram. 

A polícia israelense, por sua vez, indicou que o ataque com faca ocorreu enquanto vários israelenses "tentavam apagar um incêndio que aparentemente havia sido provocado naquele local". 

O israelense ferido, que sofreu uma facada no peito, foi levado ao hospital em estado grave, disse um paramédico do serviço de emergência Magen David Adom em um comunicado. 

O Exército também anunciou que seus soldados "estão realizando operações de busca na área de Beit Furik", localidade palestina próxima ao assentamento, e que estabeleceram "um cordão de segurança temporário ao redor da área".

O Conselho Regional da Samaria, órgão administrativo que representa os assentamentos israelenses no norte da Cisjordânia ocupada, atribuiu o incêndio a palestinos de Beit Furik, embora as autoridades israelenses tenham afirmado que a investigação está em andamento.

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myl-bur-crb/lob/cab/mab/dbh/aa

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