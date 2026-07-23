Banco Mundial estima que terremotos na Venezuela causaram cerca de US$ 19,5 bilhões em danos

O Banco Mundial estimou, nesta quinta-feira (23), que os terremotos devastadores que atingiram a Venezuela no mês passado causaram aproximadamente 19,5 bilhões de dólares (98,7 bilhões de reais) em danos físicos diretos.

De acordo com essa avaliação inicial rápida do Banco, os danos a residências representaram quase metade do total, com 9,3 bilhões de dólares (47 bilhões de reais), enquanto os edifícios não residenciais sofreram perdas de 5 bilhões de dólares (25,3 bilhões de reais) e a infraestrutura registrou um total de 5,2 bilhões de dólares (26,3 bilhões de reais) em prejuízos.

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