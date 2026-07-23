Brasileiros na lista de procurados da Interpol: quem são e por que estão na mira internacional

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A lista de difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) é uma ferramenta crucial para localizar foragidos globalmente e, de acordo com dados consultados em julho de 2026, inclui dezenas de brasileiros. Estes indivíduos são procurados por crimes graves, que vão desde homicídio e tráfico internacional de drogas até fraudes financeiras de grande escala. A inclusão na lista eleva a busca a um patamar global.

O alerta da Interpol mobiliza as polícias de 196 países-membros para localizar e prender os procurados, visando a extradição para que respondam por seus crimes no Brasil. Essa cooperação é fundamental no combate ao crime organizado, que frequentemente possui ramificações internacionais.

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O que é a difusão vermelha da Interpol?

A difusão vermelha é um alerta global emitido pela Interpol a pedido de um país-membro para solicitar a localização e a prisão de um foragido. Embora não seja um mandado de prisão internacional, funciona como um aviso para que as autoridades de fronteira e policiais de outros países identifiquem e detenham o indivíduo para fins de extradição ou outra ação judicial cabível.

Brasileiros na difusão vermelha em julho de 2026

A lista de procurados é dinâmica e pode ser alterada a qualquer momento com novas inclusões, capturas ou decisões judiciais. Os nomes a seguir representam alguns dos brasileiros que constavam na lista pública de difusão vermelha, conforme consulta realizada em julho de 2026. A lista completa e atualizada deve ser sempre verificada nos canais oficiais da Interpol.

Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro ("Viúva Negra"): Procurada por crimes graves, incluindo acusações de homicídio e formação de quadrilha. Seu apelido está associado a uma série de crimes investigados pela polícia brasileira.

Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos: Figura na lista por suposto envolvimento com o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, sendo considerada uma peça importante em uma organização criminosa com atuação transnacional.

Hércules Costa Siqueira ("Golias"): Procurado por múltiplos crimes, incluindo roubo, extorsão e participação em milícia privada. É considerado de alta periculosidade pelas autoridades brasileiras.

David Cristian Aparecido da Silva — o fugitivo mais jovem da lista brasileira, com 22 anos, procurado por organização criminosa, homicídio qualificado e posse de arma de fogo de uso restrito. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção e verificação desta reportagem, sob supervisão editorial humana.