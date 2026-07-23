Barril de Brent atinge US$ 100 com expansão do conflito para o Mar Vermelho

O petróleo Brent atingiu os 100 dólares por barril nesta quinta-feira (23), com a expansão do conflito no Oriente Médio para o Mar Vermelho, após os rebeldes huthis do Iêmen reivindicarem a autoria dos ataques contra petroleiros sauditas na região.

Por volta das 13h05 GMT (10h05 de Brasília), o preço do Brent para entrega em setembro subia 6,05%, para US$ 99,76 por barril, após ter chegado brevemente a US$ 100.

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