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Barril de Brent atinge US$ 100 com expansão do conflito para o Mar Vermelho

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Repórter
23/07/2026 10:27

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O petróleo Brent atingiu os 100 dólares por barril nesta quinta-feira (23), com a expansão do conflito no Oriente Médio para o Mar Vermelho, após os rebeldes huthis do Iêmen reivindicarem a autoria dos ataques contra petroleiros sauditas na região. 

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Por volta das 13h05 GMT (10h05 de Brasília), o preço do Brent para entrega em setembro subia 6,05%, para US$ 99,76 por barril, após ter chegado brevemente a US$ 100.

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pml/zap/pc/dbh/aa

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