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Suécia proibirá PFAS em roupas e produtos de consumo a partir de 2028

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AFP
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Repórter
23/07/2026 10:03

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A Suécia vai proibir o uso de PFAS, ou "químicos eternos", em roupas, utensílios de cozinha e outros produtos de consumo a partir de 2028, antecipando-se às futuras regulamentações europeias, anunciou o governo sueco. 

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"Os PFAS não têm lugar em roupas, cosméticos, utensílios de cozinha e outros produtos de uso diário quando existem alternativas eficazes", afirmou a ministra do Clima e Meio Ambiente, Romina Pourmokhtari. 

"A Suécia não pretende esperar enquanto esses 'químicos eternos' continuam se espalhando por nossas casas, pela natureza e por nossos corpos", acrescentou. 

A proibição se aplicará a roupas, calçados, produtos impermeabilizantes para roupas e calçados, utensílios de cozinha, cosméticos e ceras para esqui, e entrará em vigor em 1º de janeiro de 2028. 

A Comissão Europeia planeja apresentar uma proposta em 2027 para restringir amplamente o uso de PFAS, incluindo os produtos afetados pela decisão sueca, observou o governo. 

Assim que a Comissão adotar restrições em toda a UE, a Suécia suspenderá suas proibições nacionais.

Os PFAS são usados na indústria por suas propriedades antiaderentes, impermeabilizantes e resistentes ao calor, e estão presentes em inúmeros produtos do dia a dia. 

Esses produtos químicos levam muito tempo para se decompor, por isso o apelido de "químicos eternos".

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ef/phy/glr/pc/pb/aa

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