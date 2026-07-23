UE multa Google em € 890 milhões por violar normas digitais

A União Europeia impôs, nesta quinta-feira (23), duas multas que somam 890 milhões de euros (5,13 bilhões de reais) à gigante tecnológica Google, uma decisão que ameaça as relações comerciais com os Estados Unidos.

Esse valor representa a sanção mais elevada aplicada por Bruxelas a uma empresa no âmbito do Regulamento sobre Mercados Digitais (DMA), uma poderosa lei europeia destinada a reprimir abusos de posição dominante por parte dos gigantes da tecnologia.

O Google foi sancionado em 460 milhões de euros (2,65 bilhões de reais) por favorecer seus próprios serviços nos resultados do buscador Google Search, afirmou a Comissão Europeia, braço executivo da UE.

A isso se soma uma segunda multa de 430 milhões de euros (2,48 bilhões de reais), por impedir desenvolvedores que utilizam a Play Store de acessarem outros pontos de venda.

A gigante americana respondeu que essa decisão vai afetar serviços muito apreciados pelos internautas.

"Para cumpri-la, somos obrigados a retirar funcionalidades de busca em tempo real que os europeus valorizam, como a visualização instantânea de preços e a disponibilidade direta de hotéis, voos e restaurantes, além de desativar proteções de segurança no Google Play", protestou Kent Walker, presidente de assuntos globais do Google, em declaração enviada à AFP.

Desde a implementação da DMA em 2024, a UE impôs multas de 200 e 500 milhões de euros (1,15 e 2,88 bilhões de reais) contra a Meta e a Apple em 2025.

O governo Trump já acusou Bruxelas de perseguir tecnológicas americanas e ameaçou impor tarifas como represália a essas sanções.

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