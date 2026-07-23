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Trump ameaça huthis com 'grande castigo militar'

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Repórter
23/07/2026 09:51

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou os rebeldes huthis do Iêmen com um "grande castigo militar" nesta quinta-feira (23), após eles lançarem ataques com mísseis e drones contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho.

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"O governo dos Estados Unidos responsabilizará o Irã, visto que os huthis são um grupo armado e/ou representantes do Irã, e um grande castigo militar será infligido ao Irã e, claro, aos próprios huthis" caso os rebeldes lancem novos ataques, disse Trump em sua rede Truth Social.

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bur-abs/jz/nn/aa

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