TotalEnergies dobra lucros devido à guerra no Oriente Médio
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A gigante francesa de petróleo e gás TotalEnergies anunciou, nesta quinta-feira (23), que seu lucro líquido dobrou no segundo trimestre, impulsionado pelo conflito no Oriente Médio, que elevou os preços dos hidrocarbonetos.
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Em comunicado à imprensa, a TotalEnergies informou que o lucro líquido atingiu 5,4 bilhões de dólares (27,3 bilhões de reais) no período de abril a junho, em comparação com os 2,7 bilhões de dólares (13,6 bilhões de reais) no mesmo período do ano passado.
"Em um cenário de preços altos devido ao conflito no Oriente Médio, a TotalEnergies está capitalizando seu modelo integrado e sua diversificação", afirmou o CEO Patrick Pouyanné.
A empresa já havia registrado um forte aumento em seu lucro líquido nos primeiros três meses do ano, impulsionado também pela alta dos preços do petróleo e do gás, assim como por suas atividades de comercialização.
O grupo observou que sua produção de petróleo e gás se beneficiou de um crescimento orgânico de mais de 4% em relação ao ano anterior, ligado ao aumento de projetos lançados no último ano no Brasil, nos Estados Unidos e na Líbia.
Esses projetos "compensaram parcialmente" o impacto das perdas de produção no Oriente Médio, prejudicadas pelas "dificuldades de acesso ao Estreito de Ormuz", uma passagem crucial para o comércio de hidrocarbonetos, indicou o grupo.
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